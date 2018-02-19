Sur'da yasaklı bölgede patlama: 2 yaralı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde, sokağa çıkma yasağı bulunan bölgeye giren 2 kişi, yerde görüp tekmeledikleri cismin patlaması sonucu yaralandı.

Merkez Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Süleyman Nafiz Mahallesi\'ndeki Süleyman Nazif İlkokulu\'nun arka bölümünde, bugün saat 17.00 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlamada, 17 ve 20 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gönderilen ambulanslar ile devlet hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın, yasaklı bölgeye kaçak olarak girip fotoğraf çeken 2 kişinin yerde buldukları cismi tekmelemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.