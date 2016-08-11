Sur'da sokağa çıkma yasağı 254'üncü gününde!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı 254. gününe girdi. Operasyonların ardından Şırnak kent merkezinin tamamında, Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ise büyük ölçüde sokağa çıkma yasağı sürüyor. Sur’da yasak 254, Şırnak ve Mardin’in Nusaybin ilçesinde 151. gününe girdi.

Cumhuriyet’ten Selin Görgüner’in haberine göre, Göç-Der Diyarbakır Şube Başkanı Yılmaz Kan, Sur, Nusaybin ve Şırnak’ta en az 120 bin insan evsiz kaldığını belirtti. Mardin’in Nusaybin ilçesinde 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 134. günde kısmen kaldırıldı. Buna göre Yeni Turan, Yeşil Kent, Mor Yakup, 8 Mart Gırnavas, Devrim, Selahaddin Eyyubi, Çatalözü, İpekyolu ve Barış mahallerinde yasak gündüzleri kaldırıldı, akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Çatışmaların yaşandığı ve operasyonun ardından harabeye dönen Abdulkadir, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla Mahallesi’nde ise yasak sürüyor. Tel örgülerle çevrili bu mahallerde hâlâ cenazeler olduğu belirtilirken, 7 Ağustos’ta Zeynel Abidin Mahallesi’nden tanınmayacak halde 2 cenaze daha çıkarıldı.

Göç-Der Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Yılmaz Kan, Nusaybin’de 45 bin insanın göç ettiğini, ilçenin harabeye döndüğünü belirtti. Göç-Der Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Yılmaz Kan, “Tel örgülerle çevrili 6 mahallede hâlâ cenazelerin olduğu belirtiliyor. Geçen günlerde 2 cenaze daha çıkarıldı. Bu da bu durumu doğruluyor” dedi. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 254 gündür bazı mahallerde sürüyor.

Göç Der Şube Başkanı Kan, “Açıkçası Sur’da operasyonların olduğu yerde tamamen göç ettirme var. Bazı mahalleler tamamen yakıldı, yaşanmaz durumda. Sur’da yıkımın olduğu mahallerde en az 40 bin insan göç etti” dedi. Şırnak kent merkezinde 14 Mart’tan bu yana süren yasak 151. gününde. Kan, “Şırnak’ta belediye, halk ve yansıyanlardan gördüğümüz duyduğumuz kentin yüzde 70’inin harabeye döndüğü yönünde. 40-45 bir insanın evsiz kaldığı belirtiliyor” diye konuştu.