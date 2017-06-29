“Sur’da mülksüzleştirme ve zorunlu göç” konuşulacak

Sosyal Haklar Derneği ve Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan yıkım ve zorunlu göçün konuşulacağı bir forum düzenlenecek.

Forum, 1-2 Temmuz günlerinde İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Cezayir Restaurant’ta gerçekleşecek. Forum, her iki gün de saat 10.30’da başlayacak.

Sosyal Haklar Derneği, forum için yaptığı duyuruda şunları ifade etti:

“Sosyal Haklar Derneği ve Özgürlükçü Hukukçular Platformu tarafından 1-2 Temmuz tarihlerinde Cezayir toplantı salonunda bu konuda ikinci kez düzenlenecek olan ‘Sur’da Mülksüzleştirme ve Zorunlu Göç Forumu’nda yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı ve yapacaklarımızı tartışmak üzere buluşalım…”

ÖHP’nin çağrı metni de şöyle: