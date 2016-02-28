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Sur'da gözaltına alınan İskoç parlamenter: Dehşet verici bir deneyimdi

Natalie McGarry: Hayatın sürekli böylesi bir korkuyla geçtiğini hayal edemiyorum

28 Şubat 2016 13:11

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde incelemelerde bulunurken gözaltına alınan İskoçya Milletvekili Natalie McGarry, yaşadıklarını "dehşet verici" olarak niteledi.

İngiltere Parlamentosu'na İskoçya Ulusal Partisi'nden seçilen McGarry, Unite Sendikası ve GBM sendikası heyeti ile birlikte gözlemlerde bulunurken Balıkçılarbaşı Mevkii'nde polislerce zorla gözaltına alındı. Evrensel'de yer alan habere göre, kendisine kimlik sorulan McGarry, pasaportunu göstermesine rağmen gözaltına alınarak burada bulunan seyyar karakola götürüldü.

Avukatı, McGarry'nin kontrol noktasında bomba seslerini telefonuyla kayda aldığı için polislerce engellenmek istendiğini belirtti. McGarry, yaşadıkları hakkında Twitter'da şunları yazdı: "Beni devamlı itekleyen ve genç meslektaşları olmasa bana vuracak bir adam tarafından zorla sokaktan çıkarıldım. Çevirmenime ulaşmam engellendi ve sınır çizgisinin gerisindeki silahlarla dolu bir barakaya çekildim."

McGarry, 45 dakika sonra çevirmenine izin verilmesiyle rahatladığını belirterek "Beni destekleyen, bağırış ve çığlıklar sebebiyle endişelenen heyetteki arkadaşlarıma ve ayrıca serbest bırakılmam için hızlıca harekete geçen Britanya Büyükelçiliği'ne teşekkür ediyorum.  Ayrıca ağladığımda beni karşılayarak sarılan, çay getiren Kürt halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

McGarry, "Her ne kadar birkaç saat sürse de dehşet verici bir deneyimdi. Hayatın sürekli böylesi bir korkuyla geçtiğini hayal edemiyorum. Bu yüzden Türkiye'nin NATO'daki dostları bu durumun sona ermesini talep etmeli" dedi.

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