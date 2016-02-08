Sur'da çatışma; 3 asker yaralandı

Diyarbakır'ın sokağa çıkma yasağı süren Sur İlçesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Adnan Taşdan da çatışmaların sürdüğü ilçeye girerek incelemelerde bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Diyarbakır'ın 6 mahallesinde 2 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağı süren merkez Sur İlçesi'nde barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor. İlçede hendek ve barikatların büyük bölümü kapatılırken, özel kuvvetler, polis ve jandarma özel harekat timleri bugün tuzaklanan patlayıcıları imha etmeyi sürdürdü.

Patlayıcıların imhası sırasında Savaş ve Fatihpaşa mahallelerindeki Çiftehan, Yenikapı, Muallak, Şeftali, Köprülü ve Göçmen sokak üzerinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışmalar çıktı. Çatışmalar sırasında 3 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Adnan Taşdan da çatışmaların devam ettiği sırada Sur İlçesi'ne girip, incelemelerde bulundu. İlçede çatışmalar devam ederken, sık sık silahve patlama sesleri duyuldu. Bu arada Gazi Caddesi üzerinde bulunan otele de güvenlik güçleri tarafından büyük bir Türk bayrağı asıldı.