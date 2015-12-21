Sur'da bombalı saldırı, bir uzman çavuş şehit

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sürdürülen operason sırasında çıkan çatışmada PKK'lıların daha önce tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu bir uzman çavuş şehit oldu. Patlama ve silah seslerinin duyulduğu ilçede güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışmalar devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur ilçesinde hendeklerin kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürerken, bu akşam bölgeden bir şehit haberi daha geldi.

İlçenin Hasırlı Mahallesi'nde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri ile PKK'lı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışma sürerken bölücü PKK üyelerinin daha önce tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmeleri sonucu Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir uzman çavuş ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılmak istenen asker, yolda şehit oldu. Halen patlama ve silah seslerinin duyulduğu bölgede çatışmaların devam ettiği belirtildi.