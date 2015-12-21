T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sur'da bombalı saldırı, bir uzman çavuş şehit

İlçenin Hasırlı Mahallesi'nde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri ile PKK'lı bir grup arasında çatışma çıktı

Fotoğraf: Arşiv

21 Aralık 2015 23:26

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sürdürülen operason sırasında çıkan çatışmada PKK'lıların daha önce tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu bir uzman çavuş şehit oldu. Patlama ve silah seslerinin duyulduğu ilçede güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışmalar devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur ilçesinde hendeklerin kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürerken, bu akşam bölgeden bir şehit haberi daha geldi.

İlçenin Hasırlı Mahallesi'nde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri ile PKK'lı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışma sürerken bölücü PKK üyelerinin daha önce tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmeleri sonucu Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir uzman çavuş ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılmak istenen asker, yolda şehit oldu. Halen patlama ve silah seslerinin duyulduğu bölgede çatışmaların devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER

diyarbakırsurşehitçatışmahaber

İlgili Haberler

Bitlis'te PKK saldırısı, bir asker şehit

El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu, dokuz asker yaralandı, Şırnak'ta ise bir anaokulunun bahçesine el yapımı patlayıcı yerleştirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24