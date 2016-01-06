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Sur'da bir öğretmen evinde başından vuruldu

Ağır yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı

06 Ocak 2016 17:38

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu bir kadın öğretmen evinde ağır yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sur'da 28 Kasım'da Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırının ardından sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde operasyon sürüyor.

Sur'da PKK'lıların uzun namlulu silahla ateş açması sonucu seken kurşun, söz konusu ilçeye yakın Yenişehir ilçesinde oturan sınıf öğretmeni M.K'nın (51) 8'inci kattaki evinde bulunduğu sırada başına isabet etti.

Ağır yaralanan M.K, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

M.K'nın evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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