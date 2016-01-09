Sur'da 19 gündür oğlunun cenazesini alamayan baba: Cenazelerimiz üzerinden hendek pazarlığı yapıyorlar

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hayatını kaybeden ve cenazesi güvenlik gerekçesiyle 19 gündür sokakta bekletilen İsa Oran’ın açlık grevinde olan babası Mehmet Oran, savcı ve vali muavinin kendilerine ‘Gider cenazenizi alırsınız, ölürsünüz, kalırsınız bizi ilgilendirmez’ dediğini aktararak, “Cenazelerimiz üzerinden pazarlık yapıyorlar. ‘Gidin hendekleri kapatın cenazelerinizi verelim’” diye konuştu.

Adli Tıp Kurumu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle cenazelerin 3 gün içinde alınmaması durumunda valilik ve belediyeler tarafından defnedilmesi yönünde bir değişiklik yapılmıştı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre; Sur’da öldürülen Mesut Seviktek ile İsa Oran’ın cenazeleri 19 gündür, Ramazan Öğüt’ün cenazesi ise 8 gündür alınamıyor. Ailelerin başlattığı açlık grevi eylemi ise 8.’inci gününe girdi. Eşi Saide Oran ile birlikte açlık grevinde olan Mehmet Oran, “Cenazelerimiz üzerinden pazarlık yapıyorlar. ‘Gidin hendekleri kapatın cenazelerinizi verelim. Gider cenazenizi alırsanız, ölürsünüz, kalırsınız bizi ilgilendirmez’ diyorlar. Bunu söyleyen bir savcı, bir vali muavini var karşımızda... Hani kardeştik, din kardeşiydik? Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Ben yaratılanı yaratandan ötürü seviyorum.’ Bu kadar seviyorsa acaba düşmanlığı nasıl olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Hangi kitapta var?

İsa Oran’ın annesi Saide Oran da “Ben kendi cenazemi kendim gömerim, yeter ki bize engel olmasınlar. Oğlum o betonun üzerinde yatıyor, bu hangi kitapta var... Eğer varsa gelip bize göstersinler. Cenazelerimizi vermek de, çatışmaları bitirmek de Erdoğan’ın elinde. Valiye bir talimat versin, vali de cenazelerimizi versin” diye konuştu. Mesut Seviktek’in annesi Hediye Seviktek, “Artık istemem ben başka bir şey dünya gözüyle, çocuğumu toprağa vermek isterim” dedi.