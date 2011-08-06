-SÜRAT TEKNESİ YARIŞLARI'NDA ZAFER "STİHL"İN İSTANBUL (A.A) - 06.08.2011 - İstanbul Offshore Kulübü tarafından Moda Deniz Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen Işıklar Dünya Offshore 225 Şampiyonası'nın 13. yarışını ''Stihl'' takımı kazandı. İstanbul Moda'da ''CMS Media Grand Prix'' adıyla yapılan şampiyonanın 13. yarışında, son 8 yarıştır galibiyeti kimseye bırakmayan Kerem Tuncer-Alpay Akdilek ikilisi ''Stihl'' isimli tekneyle 35.49.953'lük dereceleriyle birinciliğe ulaştı. ''YKM Sport'' takımının pilotları Kerim Zorlu-Cengiz Cennetoğlu ikilisi 36.14.171'lik dereceleriyle ikincilik kürsüsünde yer aldılar. Podyumdaki üçüncü takım ise YKM'nin 4 salise gerisinden gelen Hakan Vanlı ve Adil Küçüksarı'dan oluşan ''Franke'' takımı oldu. Sıralama turlarının başında attıkları spinle takla atan ''GSYİAD-Galatasaray'' takımı ilk gün start alamadı. Moda Deniz Kulübü'nde ''CMS Media Grand Prix'' adıyla koşulan yarışa 10 takım 20 sporcu start aldı. Alman, İtalyan, ABD'li ve Türk pilotlardan oluşan sporcuların yarıştığı organizasyon 2 kilometrelik parkurda 25 tur üzerinden gerçekleştirildi. ''Moda Deniz Kulübü Grand Prix'' adıyla organize edilecek 14. yarış ise yarın aynı parkurda yapılacak.