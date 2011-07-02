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Spor

SÜRAT TEKNELERİ KEBAN'DA YARIŞTI TUNCELİ (A.A)

02 Temmuz 2011 19:16

-SÜRAT TEKNELERİ KEBAN'DA YARIŞTI TUNCELİ (A.A) - 02.07.2011 - Işıklar Dünya Offshore 225 Şampiyonası'nın Elazığ'da düzenlenen 9. yarışını STHILL takımı, Alpay Akdilek ve Kerem Tuncer ikilisiyle kazandı. Keban Baraj Gölü'nde 9 teknenin katılımıyla gerçekleştirilen Tunceli etabı tamamlandı. Şampiyonada 9 tekne kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen yarışma sonucunda ''STHILL'' takımı Alpay Akdilek ve Kerem Tuncer ikilisi 41.05.703'lük dereceyle birincilik kupasını kaldırırken,''Y.K.M SPORT'' takımı Kerim Zorlu ve Saruhan Tan ikilisi 42.46.343'lük dereceyle ikinciliği elde etti. Yarışmada üçüncülüğü ise ''BEŞİKTAŞ'' takımını oluşturan Murat Leki ve Hamdi Kitapçı ikilisi 43.33.171'lik derecesiyle kazandı. Dereceye giren takımlara kupalarını, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, Pertek Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Pertek Termal Tesisi sahibi Selahattin Şerefoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Fethi Altunyuva verdi. Öte yandan, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyon Başkanı Enver Oral ve İstanbul Offshore Kulübü Başkanı Uğur Işık da, organizasyonda emeği geçenlere plaket verdi.

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