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Spor

SÜRAT PATENİNE GÜNEY KORE DAMGASINI VURDU İSTANBUL (A.A)

30 Ocak 2011 23:22

-SÜRAT PATENİNE GÜNEY KORE DAMGASINI VURDU İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Erzurum'da devam eden 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda bugün yapılan müsabakalarla sona eren kısa mesafe sürat patenine Güney Kore damgasını vurdu. THY Buz Pisti'nde 3 gün süren kısa mesafe sürat pateninde erkek ve bayanlarda 500, 1000, 1500 metre ile bayanlar 3000 metre bayrak ve erkekler 5000 metre bayrak yarışları yapılırken, Güney Kore toplamda 11 madalya kazandı. Toplam 24 madalyanın dağıtıldığı bu branşta 5 altın, 3 gümüş, 3 de bronz madalya elde eden Güney Kore'yi, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile Çin takip etti. Kısa mesafe sürat pateninde Fransa 1 altın, 1 bronz, Kanada 3 gümüş, Japonya ve Macaristan da 1'er bronz madalya elde etti. Kısa mesafe sürat pateninde ülkelerin aldığı madalyalar şöyle: Ülke             Altın       Gümüş         Bronz ----------       -----       -----         ----- Güney Kore         5           3             3 Çin                2           2             2 Fransa             1           -             1 Kanada             -           3             - Japonya            -           -             1 Macaristan         -           -             1

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