-ŞURADAN SEÇMELİ DİN EĞİTİMİ ÖNERİSİ KIZILCAHAMAM (A.A) - 04.11.2010 - 18. Milli Eğitim Şurası'nda, ''İsteyen anne babaların çocuklarına seçmeli din eğitimi verilerek ahlaki ve manevi değerlerin korunması'' görüşü kabul edildi. ''Eğitimde 2023 Vizyonu''nun tartışıldığı 18. Milli Eğitim Şurası''nda çeşitli konuların ele alındığı komisyon kararlarının Genel Kurul'da görüşülmesi tamamlandı. Genel Kurul çalışmalarına Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu başkanlık yaptı. ''Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi'' komisyonunda alınan kararlar da genel kurulda görüşüldü. Spor eğitimi ile ilgili önerilerden ''Şans oyunlarının hasılatından okul spor faaliyetleri için pay ayrılması konusunda yasal düzenlemelerin yapılması'' görüşü benimsendi. ''Sanat eğitimi öğretmenlerinin niteliklerinin artırılması amacıyla periyodik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerine alınması'' önerisi kabul edildi. Değerler eğitimi kapsamında, ''Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ilköğretim ve ortaöğretimin tüm sınıflarda okutulması'' önerisi reddedildi. ''Anayasa'nın 24. maddesi gereğince isteyen anne babaların çocuklarına seçmeli din eğitimi verilerek ahlaki ve manevi değerlerin korunması'' önergesi kabul edilirken, ''ortaöğretimde din dersinin iki saate çıkartılması'' önergesi kabul edilmedi. Değerler eğitim komisyonunda önerilen ''Değerler eğitimi konusunda önemli işlev gören Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin çoğulcu bir anlayışla tüm öğretim kurumlarında daha etkin olarak okutulması'' görüşü aynen benimsendi. Şura, yarın komisyon raporlarının genel değerlendirilmesinin yapılmasıyla sona erecek.