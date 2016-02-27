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''Sur'a sahip çık'' eyleminde çatışma çıktı, silah sesleri geliyor, gözaltılar var

Bölgeden zaman zaman silah sesleri geliyor

27 Şubat 2016 17:44

Diyarbakır'da HDP, DBP ve DPK'nın ortak organize ettiği 'Sur'a sahip çıkma' eyleminde olaylar çıktı. Koşu yolu parkında toplanan binlerce kişi Hatip Dicle ve Kamuran Yüksek'in konuşmalarının ardından toplu olarak Sur'a doğru yürüyüş yapmak istedi. 

Gruba park çıkışından itibaren TOMA'lar ve gaz bombalarıyla müdahale edildi. Olaylar devam ediyor. Kentin en işlek caddesinde küçük gruplar polisle çatışıyor. Çok sayıda insan atılan gaz bombalarından etkilendi ve gözaltına alındı. Bölgeden zaman zaman silah sesleri geliyor. 

 

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