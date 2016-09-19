Sur'a kardeş belediye Seferihisar'dan destek: Kayyımlar gelir geçer, dostluğumuzu kimse bozamaz!

Kayyım atanan Sur Belediyesi’yle kardeş olan Seferihisar Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, tepkisini “Kayyım halkın iradesine darbedir” sözleriyle dile getirirken "Kayyımlar gelir geçer ama o halk orda yaşadıkça, bu halk burada yaşadıkça dostluğumuzu kimsenin bozmaya gücü yetmez. Kayyım darbesi kardeşliğimizi bozamaz” ifadelerini kullandı.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Kayyım atanan Sur Belediyesi’yle kardeş olan Seferihisar Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, “Kayyım halkın iradesine darbedir. Kayyım darbesi bizim Sur halkıyla kardeşliğimizi bozamaz” dedi.

Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) İçişleri Bakanlığı’nın 2’si il, 24’ü ilçe ve 2’si belde olmak üzere 28 belediyeye kayyım atamasının ardından 24 DBP’li belediyenin yönetimlerine el konulmasına yönelik tepkiler sürüyor. Sur Belediyesi ile kardeş belediye olan CHP’li İzmir Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’den de karara tepki geldi. 12 Eylül döneminde ülkücülerin “Biz içerdeyiz fikrimiz iktidarda” sözlerini hatırlatan Soyer, “Bu son derece tehlikeli ve yanlış bir yol. Bununla demokrasiyi, barışı, hukuku üstün kılamazsınız. OHAL koşulları bahane edilerek hukuk üstünlüğünden ayrılmak ülkede derin yaralara yol açar” dedi.

"Halkı cezalandırmış oluyorsunuz"

Kayyımın halkın iradesine karşı yapılmış bir darbe olduğu değerlendirmesi yapan Soyer, bu belediyelere oy vermiş halklara karşı çok büyük haksızlığın yapıldığını vurguladı. Kayyım atanan belediyelerin “teröre çanak tuttukları” iddialarının ispatlanmadıkça gerçekleştirilen uygulamaların keyfi olacağının altını çizen Soyer, “Siz belediyelere kayyım atayarak, belediye başkanını seçen halka ceza kesmiş oluyorsunuz” diye konuştu.

OHAL uygulamaları ile darbenin izlerinin silinemeyeceğini anlatan Soyer, şunları söyledi:

“Demokrasiden uzaklaştıkça gideceğimiz tek yer var faşizm ve diktatörlüktür. Bu on yıllardır verilen demokrasi mücadelesine bir çırpıda sünger çekmek ve bu demokrasi mücadelesini gömmek anlamını taşıyor.” Yeni kayyım sinyallerinin verildiğini de hatırlatan Soyer, atanacak yeni kayyımların toplumda iki zıt kutba neden olacağının altını çizdi. Yenikapı mitinginde herkesin birbiriyle kucaklaşacağı söylemlerini hatırlatan Soyer, “Bu kutuplaşmaların bırakın giderilmesi keskinleşmesi için her türlü adım atılıyor. Kayyımlardan geri adım atılmayıp, bu uygulamalardan vazgeçilmezse ne yazık ki kutuplaşmanın daha da derinleşmesini hep beraber yaşayacağız” dedi.

"Yanlışlardan dönülmeli"

“Bütün bu yapılanların faşizmin kurumlaşması sonucunu doğuracağını düşünüyorum” diyen Soyer, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

“Darbe öncesi ve sonrasında biz bu coğrafyada gördük ki gerçekten birbirimize sımsıkı sarılmaktan başka çaremiz yok. Hükümetin bir an önce bütün yanlışlardan dönerek tam darbe sonrasında yapmaya başladığı gibi herkesi kucaklayacak ve tekrar barış sürecini hakim kılacak adımlar atmasını bekliyorum.”

"Kayyımla kardeş değiliz"

Sur Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını hatırlatan Soyer şunları söyledi:

“Biz kayyımla kardeş değiliz. Çünkü biz belediye başkanları olarak halklarımızın iradesi sonucunda böyle bir uygulamayı yapmıştık."

Sur halkıyla kardeşliklerinin devam edeceğine vurgu yapan Soyer, “Kayyımlar gelir geçer ama o halk orda yaşadıkça, bu halk burada yaşadıkça dostluğumuzu kimsenin bozmaya gücü yetmez. Kayyım darbesi kardeşliğimizi bozamaz” diye konuştu. Kayyımlara seyirci kalınması durumunda bu uygulamanın daha da yaygınlaşacağına dikkat çeken Soyer, bu nedenle bir an önce önlem alınması ve gereken adımların atılmaya başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.