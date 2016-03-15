Sur'a 4 metre yüksekliğinde duvar örülüyor

Diyarbakır’da 103 gün süren operasyonlara sahne olan Sur ilçesinin tarihi surlarının yıkık olan bölümleri, geçişlerin engellenmesi için beton duvarlarla kapatıldı. Duvarlar tamamlandıktan sonra Sur’a girmek isteyenler polis noktalarından geçecek.

Amerika'nın Sesi Radyosu'ndan Mahmut Bozarslan'ın haberine göre, Diyarbakır surlarının Dağkapı ile Fiskaya mevkileri arasında bulunan bölümlerinde bugünlerde yoğun bir inşaat çalışması var. Çalışmalar kapsamında 4 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde yaklaşık 5 tonluk beton bloklarla surların açık bölümlerine duvar örülüyor. Duvarın örülme nedeni güvenlik. PKK’lıların ya da yardım edebilecek kişilerin Sur içine girişini engellemek için polis kontrol noktaları dışındaki bütün geçişler beton bloklarla kapatıldı. Dağkapı’da ise beton bloklarla burçlar arasındaki yaklaşık 50 metrelik mesafeye duvar örüldü. Daha önce polislerin sivil geçişleri engellemek için nöbet tuttuğu bölge duvarla korumaya alındı.

Duvar çalışması sadece Dağ Kapı’da değil Urfa Kapı ve Mardin Kapı kesimlerinde de yapıldı. Urfa ve Mardin Kapı arasında kalan tüm gedikler beton bloklarla kapatıldı. Vatandaşlar genelde beton duvarla ilgili görüş belirtmekten kaçınırken, bazıları ‘Berlin Duvarına’ benzetti.

Surların duvar örülen kesimi, 1932 yılında dönemin valisi Hasan Faiz Ergun tarafından "kentin hava alması" için yıktırılmış. Yıkım halkın tepkisi ve o dönem Diyarbakır’da bulunan Alman arkeolog Prof.Dr. Albert Louis Gabriel’in Ankara’ya gönderdiği raporlar sayesinde durdurulmuştu.