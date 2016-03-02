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Sur yürüyüşünde 1 kişi hayatını kaybetti!

Muhsin Maltaş'ın yoğun gazdan etkilenerek hayatını kaybettiği belirtildi

02 Mart 2016 23:29

Veysi Polat

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır'da Sur için yapılan yürüyüşte gazdan etkilenen HDP Lice ilçe yöneticilerinden Muhsin Maltaş hayatını kaybetti.

Gündüz çıkan olaylar sakinleşirken ilçe halkı tencereyle ses çıkarma eylemi yapmaya devam ediyor. Bağlar, Yenişehir bölgelerinde yer yer silah sesleri gelirken sokak aralarında Sur için slogan atılmaya devam ediliyor.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önceki gün Sur'a yürüme çağrısı yaptıktan sonra  sokağa çıkma yasağı bulunmayan bölgedeki Dicle Fırat Kültür Merkezi'ne geçmişti. Burada partililerle Sur'da destek vermek için bekleyen Demirtaş, bugün saat 18.00 sıralarından Sur'dan ayrıldı.

Diyarbakır'da bugün yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle polis 33 kişiyi gözaltına aldı. Havanın kararmasıyla kentin merkezi olan Ofis semtinde olaylar biterken, polis aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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