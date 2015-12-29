Sur ve Kızıltepe'de sendikacıların yürüyüşüne polis müdahalesi

Diyarbakır ve Mardin Kızıltepe'de sendikaların sokağa çıkma yasağını protesto etmek için yapmak istediği yürüyüşlerde olaylar çıktı.

DHA’nın haberine göre; Diyarbakır'da aralarında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) iş bırakma eylemi kapsamında bugün merkez Sur İlçesi'ndeki sokağa çıkma yasağını protesto etmek için yürüyüş düzenleme kararı aldı.

Kepenklerin kapalı olduğu kentte Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, yaklaşık 300 metre mesafedeki Dağkapı Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Meydana giden caddeyi barikatlarla kapatan polis, meydana giremeyeceklerini belirterek, açıklamalarını yaparak dağılmalarını istedi. Protestocular bunun üzerine yaklaşık 30 dakika süren oturma eyleminde bulundu. KESK dönem sözcüsü Erdal Uysal'ın yaptığı açıklamanın ardından protestocular bölgeden ayrıldı.

"Dağılın yoksa müdahale edeceğiz"

Yürüyüşten ayrılan yaklaşık 300 kişilik bir grup merkez Yenişehir İlçesi'nde kentin en önemli caddesi Ekinciler Caddesi üzerinde toplandı. Caddeyi oturarak kapatmak isteyen gruba polis aracından yapılan anonslarda, "Bu size son uyarıdır. Dağılın, dağılmazsanız müdahale edeceğiz" dendi. Göstericilerin dağılmaması üzerine caddeyi kapatan gruba gaz bombası ve TOMA'lardan tazyikli suyla müdahale edildi. Müdahalenin ardından dağılan göstericiler bir süre sonra yeniden aynı cadde üzerinde toplandı. Polis gruba yeniden müdahale ederek dağıttı.

Güvenlik güçleri, bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken, kentin merkez Bağlar İlçesi'nde de olaylar çıktı. Burada da polis, yol kapatan göstericilere müdahalede bulundu. Kentin değişik semtlerindeki olaylar yer yer sürüyor.

Kızıltepe'de de polis müdahalesi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de, bölgede uygulanan sokağa çıkma yasakları ve operasyonları protesto etmek için yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. KESK ve DİSK üyeleri ile HDP ve DBP'liler ilçenin eski Hastane Caddesi'nde toplanıp zincir oluşturarak yürümek istedi. Polis, yürüyüşe izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermeyeceğini belirterek, grubun dağılmasını istedi. Yapılan görüşmeler sonuç vermeyince grup polisin müdahalesiyle dağıldı.