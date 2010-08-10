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Süpriz evliliğin sırrı bebek mi?

Ayda ile sürpriz bir şekildE evlenen Robbie Williams’ın baba olacağı öne sürüldü...

10 Ağustos 2010 03:00

T24 - Türk asıllı kız arkadaşı Ayda ile sürpriz bir şekilde evlenerek hem yakın çevresini hem de hayranlarını şaşırtan ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın baba olacağı öne sürüldü.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, çift Los Angeles’taki düğünlerinden yaklaşık bir hafta önce gelinin annesi Gwen Field’ın evinde minik bir parti düzenledi. Ancak bu partinin gerek yeri, gerek gizliliği, gerekse de sadece gelinin arkadaşlarının davet edilmiş olması aslında bu organizasyonun düğün öncesi partisi değil bir bebek kutlaması olduğu iddialarını doğurdu.
Ayda ve Robbie Williams çiftinin bebek beklediği yönünde şüphe yaratan bir diğer ipucu ise, 20 milyon dolar değerindeki malikaneye yakın zamanda bir çocuk odası eklenmiş olması. Çifte yakın gizli bir kaynağın açıklamasına göre, Ayda söz konusu odanın renklerinden dekorasyonuna kadar tüm detaylarıyla bizzat ilgilendi ve çok emek harcadı. 


Sadece 75 davetli katıldı

İkilinin kafalarda soru işaretleri yaratan sürpriz düğününe sadece 75 davetli katıldı. Sadece otuz dakika süren törenin ardından Ayda Williams’ın son derece sakin ve mutlu olduğu, Robbie Williams’ın ise heyecandan yerinde duramadığı ve mutluluktan gözlerinin dolduğu görüldü.



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