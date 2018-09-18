(Şüphelinin fotoğrafı ve ek bilgilerle) - İş Kuleleri önünde hareketlilik

Hasan YILDIRIM - Taner YENER - Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) Levent\'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen silahlı kişi, ticari anlaşmazlık yaşadığı belirtilen kişinin aracına pompalı tüfekle ateş etti. Saldırgan, özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre saat 14.30 sıralarında Levent, Menekşe Sokak üzerindeki İş Kuleleri önüne gelen bir kişi, arabasını yol üzerine park etti. Yanındaki tüfekle ticari anlaşmazlık yaşadığı belirtilen kişinin aracına pompalı tüfekle ateş eden saldırgana ilk olarak özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Levent Polis Merkezi\'ne götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri yerdeki tüfek ve çanta üzerinde inceleme yaptı, tüfek polis merkezine götürüldü.

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