Şüpheliler listesi

T24 - Taksim'de dün (31 Ekim 2010) yapılan intihar saldırısını hangi örgütün gerçekleştirdiği henüz ortaya çıkmadı. İhtimallerden en önplana çıkan PKK, bir sözcülerinin CNN International'a yaptığı açıklamada Taksim'deki 'eylemle ilgili olmadıklarını' duyurdu. Şüpheliler arasında DHKP/C ve El Kaide var.



Radikal'de bugün (1 Kasım 2010) yayımlanan haber şöyle:





Dün üzerinde en çok durulan sorulardan biri Taksim’deki bombalı saldırının failinin hangi örgüt olduğuydu. PKK’nın ‘eylemsizlik’ süresinin 31 Ekim’de sona erecek olması nedeniyle Türk istihbaratı açısından bu örgütün adı öne çıkarken, Batılı ajans ve gazeteler ‘El Kaide’ seçeneğini de hatırlattı. Pazar günü sabaha karşı başlayan DHKP/C operasyonları ve örgütün daha önceki yıllarda Taksim’de benzer saldırıları düzenlemiş olması nedeniyle bu ihtimal üzerinde de duruluyor. CNN İnternational yayınına katılan bir PKK sözcüsü ise eylemle ilgili olmadıkları iddiasında bulundu.

İncelemeye savcı Öz geldi

Taksim Meydanı’nda çevik kuvvetin görev yaptığı noktada meydana gelen saldırıyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın etkisiyle parçalanan ve bir erkeğe ait olduğu bilinen cesedin kimliği dün akşam saatlerinde saptandı, ancak resmi bir açıklama yapılmadı. Canlı bombanın 28 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi.



Soruşturma için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı terör, istihbarat ve özel harekat şubeleri organize oldu. Olay yerindeki incelemeyi Ergenekon soruşturmalarına bakan savcı Zekeriya Öz yaptı.





Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne önceki gün gelen bir ihbarda emniyet müdürü Çapkın’a yönelik ‘canlı bomba saldırısından’ söz edildiği, polisin bu konuda önlemleri artırdığı öğrenildi.

Saldırganın üzerinde biri sırt çantasında biri beline sarılı iki bomba düzeneği olduğu, ilk olarak çantasındakinin patladığı belirlendi. Canlı bombanın beline sarılı bombanın da 3 kilo 750 gram ağırlığında plastik patlayıcı olduğu, patlaması halinde çok sayıda can kaybı olabileceği ifade edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ikinci bir saldırganın bulunduğu yönündeki iddiası yetkililerce yalanlanırken, polis bu iddiayı da araştırmaya başladı. Bu arada meydandaki MOBESE kameraları başta olmak üzere çevredeki işyerleri ve otellerin güvenlik kameraları polisçe incelenmek üzere alındı.







Bu arada polis patlamanın arkasındaki örgütün peşinde. Yetkililer, bu konuda açıklama yapmazken, ‘eylemsizlik kararının bittiği gün’ olması nedeniyle gözlerin çevrildiği PKK’nın bir sözcüsü CNN’e patlamayla ilgilerinin olmadığını açıkladı. Dün sabah erken saatlerde DHKP/C’ye operasyon düzenlenmiş olması nedeniyle bu örgütün adı da geçerken, dış basın ise ‘El Kaide’ ihtimalini haberlerine taşıdı.





PKK: İlgimiz yok





Dün akşam saatlerine kadar Taksim’deki saldırıyı üstlenen olmadı. Eylemsizlik kararının son günü olması nedeniyle gözler PKK’ya çevrilmişti. Ancak PKK sözcüsü CNN International’a yaptığı açıklamada, Radikal’de geçen hafta yayımlanan Murat Karayılan’ın ‘sivillere yönelik saldırı olmayacağı’ yönündeki sözlerini hatırlatarak saldırıyla ilgilerinin olmadığını söyledi. Örgütten başka bir açıklama gelmedi.



Bu arada dün sabah erken saatlerde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP/C’ye yönelik operasyon düzenledi. Gaziosmanpaşa, Maltepe ve Ümraniye’de belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlarda yakalananların üzerlerinde ve adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyon kapsamında Ataşehir 1 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derneği de basıldı. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Saldırının arkasında DHKP/C örgütünün olabileceği de dile getirildi ancak bu bilgi doğrulanmadı.





Dış basın: Kaide mi?





Saldırı haberi batılı ajanslar ve gazetelerin internet sitelerinde de yer buldu. Reuters haber ajansı dünyaya servis ettiği haberinde üst düzey bir emniyet görevlisine dayanarak şunları yazdı: “Bu saldırı PKK’nın imzasını taşıyor gibi görünüyor. El Kaide intihar eylemi yapar ama Türkiye’de genelde bombalı araç kullanıyorlar”. Ajans geçen haftalarda Türkiye’de Kaide’ye yönelik yapılan operasyonlara ve gözaltılara da haberlerinde yer verdi.







Associated Press ise haberinde “Güneydoğu’da otonomi isteyen Kürt isyancılar daha önceleri de intihar saldırıları düzenlemişti. Bu yöntemi zaman zaman Islamcı gruplar ve aşırı sol örgütler de deniyor. Bu patlama Kürtlerin ilan ettiği ateşkesin son gününe rastladı” ifadelerini kullanırken, haberde PKK’nın adı geçmedi. The New York Times ise “Resmi görevliler saldırının PKK ile bağlantısı konusunda yorum yapmıyor” ifadesini kullandı.



Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, bombanın türü ve saldırganın kimliği konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Patlayıcının cinsi miktarı, patlayış şekli, bunlar parçalar üzerinden gidildiği için biraz zaman alıyor. Tüm materyaller inceleniyor. Bir eylemci ölü olarak ele geçti. Bu konu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilgi geldikçe paylaşacağız.”