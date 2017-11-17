Şüpheli valize kadın bomba uzmanı polis müdahale etti

İbrahim AKTÜRKTaner YENER/İSTANBUL,(DHA)-FATİH Aksaray\'da çöp kutusunun yanına bırakılan terk edilmiş valize kadın bomba uzmanı polis müdahale etti. Fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Saat 17.00 sıralarında, Aksaray Metro Durağı B kapısının arkasında bulunan çöp kutusunun yanında terk edilmiş siyah renkteki valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli valizin çevresini güvenlik şeridiyle kapattı ve bu noktaya kimseyi yaklaştırmadı. Bomba uzmanı ekipler, olay yerine gelerek ilk önce çevrede inceleme yaptı.

KADIN BOMBA UZMANI POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ardından, kadın bomba uzmanı polis, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valize fünye yerleştirdi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevredeki vatandaşları \'kontrollü patlama\' şeklinde anons yaparak uyardı. Valiz, daha sonra fünye ile patlatıldı. Büyük bir gürültüyle patlatılan valizi, kadın bomba uzmanı inceledi. Valizin içinden kıyafet çıktı. Bu arada, valizin patlatılma anını çevredeki meraklılar cep telefonlarıyla kaydederek görüntüledi. Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından, güvenlik amacıyla kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

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