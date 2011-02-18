-ŞÜPHELİ PAKETTEN KAĞIT PARÇALARI ÇIKTI ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - Ankara Kuğulu Köprülü Kavşağı'nda bulunan ve fünye ile patlatılan şüpheli paketten kağıt parçaları çıktı. Köprülü kavşağın Çankaya istikametinde köprü altında refüjün yanında paket olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Güvenlik önlemi alınan bölgede, Atatürk Bulvarı da çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bölgeye çağrılan uzmanların incelemesinin ardından bomba imha robotuyla fünye yerleştirilen paket patlatıldı. Paketten kağıt parçaları çıktığı öğrenildi.