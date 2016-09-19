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Şüpheli paketten ‘büyü’ malzemeleri çıktı

Pakette bulunan notta “sabah erkek dişi” yazılı bir not bulundu

19 Eylül 2016 22:36

İzmir'de kaldırım altına gömülü bulunan ve yapılan incelemede herhangi bir patlayıcıya rastlanmayan şüpheli paketin ‘büyü' amacıyla hazırlandığı iddia edildi.

Habertürk’ün haberine göre,  ilçe garajı karşısında Torbalı-İzmir istikametine reklam panosu asmak için çalışma yapan işçiler, kaldırım altında gömülü bir paket olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp bomba imha uzmanı istedi.

Bomba imha uzmanlarınca incelenen paketten 3 parça halinde mıknatısa bağlanmış bez parçasına sarılı içinde çivi, bakır tel ve ''sabah erkek dişi'' yazılı bir not çıktı.

Büyü amacıyla hazırlandığı değerlendirilen paket, incelenmek üzere bomba imha uzmanlarınca götürüldü.

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