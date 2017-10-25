T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şüpheli okul çantası tedirginlik yarattı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yakınına bırakılan okul çantası paniğe neden oldu

25 Ekim 2017 00:42

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yakınına bırakılan okul çantası paniğe neden oldu. Bomba uzmanı beklenirken, olay yerine gelen bir öğrenci, çantayı okula getirmesi için arkadaşına bıraktığını, arkadaşının da şaka olsun diye buraya bıraktığını söyledi.
Atatürk Mahallesi\'ndaki Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yakınına bırakılan şüpheli okul çantasını gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu alana güvenlik şeridi çekti, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü\'nden uzman ekip istendi. Uzman ekip beklenirken olay yerine gelen TOKİ Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi İlker Sedat B., çantanın kendisine ait olduğunu, okula getirmesi için arkadaşına bıraktığını, ancak arkadaşının da çantayı şaka olsun diye buraya bıraktığını söyledi. Paniğe kapılan İlker Sedat B., başından geçenleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Polislerin korkacak bir şey olmadığını söylemesinin ardından sakinleşen öğrenci durumu anlatsa da her ihtimale karşı bomba imha ekibinin gelmesi beklendi. 
Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çantayı kontrol ettikten sonra öğrenciye teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent PINARBAŞIALİAĞADHAAliağaTüpraş Halk Eğitim MerkeziAtatürk Mahallesi Tüpraş Halk Eğitim MerkeziOlayEmniyet MüdürlüğüUzmanTOKİ OrtaokuluSedatPolislerinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24