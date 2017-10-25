Şüpheli okul çantası tedirginlik yarattı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yakınına bırakılan okul çantası paniğe neden oldu. Bomba uzmanı beklenirken, olay yerine gelen bir öğrenci, çantayı okula getirmesi için arkadaşına bıraktığını, arkadaşının da şaka olsun diye buraya bıraktığını söyledi.

Atatürk Mahallesi\'ndaki Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yakınına bırakılan şüpheli okul çantasını gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu alana güvenlik şeridi çekti, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü\'nden uzman ekip istendi. Uzman ekip beklenirken olay yerine gelen TOKİ Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi İlker Sedat B., çantanın kendisine ait olduğunu, okula getirmesi için arkadaşına bıraktığını, ancak arkadaşının da çantayı şaka olsun diye buraya bıraktığını söyledi. Paniğe kapılan İlker Sedat B., başından geçenleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Polislerin korkacak bir şey olmadığını söylemesinin ardından sakinleşen öğrenci durumu anlatsa da her ihtimale karşı bomba imha ekibinin gelmesi beklendi.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çantayı kontrol ettikten sonra öğrenciye teslim etti.

FOTOĞRAFLI