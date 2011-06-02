Şüpheli içkiler dört ile dağıtıldı!

T24

Analize gönderildi

Denetimler sıklaşacak

Kaymakamlıkta acil toplantı

Milliyet gazetesindenimzalı habere göre, Bodrum’daki tekne gezisi sırasında aldıkları alkolden zehirlenen Rus turistlerden biri daha yaşamını yitirdi. Rusya’ya döndükten sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Mariye Şevelyova ile birlikte, teknede içtikleri içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı 3’e yükseldi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da, içkileri KKTC’den Jasmin adlı şirketin ithal ettiğini, Ankara’da da Birlik adlı bir firmanın bu içkilerin dağıtımını yaptığını açıkladı.Coral Travel Genel Müdürü Coşkun Yurt, “Şevelyova ayın 26’sındaki yat turuna katılmış ve 27’sinde de Rusya’ya dönmüş. Rusya’ya döner dönmez de burada hastaneye yatıyor ve orada hayatını kaybediyor” diye konuştu.Türkiye’de peş peşe bu ölüm haberlerinin Türk turizmini zorda bırakmasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Yurt “Bir grubu, bir organizasyonu, bir ülkeyi, yatçıları veya bütün kurumları suçlamak çok saçma olur. Burada birileri daha fazla para kazanma adına böyle bir şey yapmış ve o da bir yerde patladı” dedi.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da, yazılı bir açıklama yaparak, Bodrum İlçe Tarım ve Sağlık müdürlüklerince şüpheli içkilerden numune alındığını ve analize gönderildiğini bildirdi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Teknede bulunan tüm içkiler yediemine alınmıştır. Söz konusu şüpheli içkilerden EagleBlow marka votka ve cinden, ayrıca Rakı 7 markalı rakıdan numune alınmış, Mister Burdon marka viski numunesi teknede bulunamadığından Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü’nce denetimi ile numune alınması sağlanmıştır. Ayrıca, turistlerin alkollü içki ile birlikte aldıkları Blu-Energizer ve Dragon markalı enerji içeceklerinden de numune alınmış analize gönderilmiştir.İçkilerin Jasmin firmasınca KKTC’den ithal edildiği belirlenmiştir. Jasmin firmasınca 2 bin 100 şişe viski, 180 bin şişe cin ve 180 bin şişe votka ithalatı için kontrol belgesi alınmış, 240 şişe viski, 5 bin 760 şişe cin, 6 bin şişe votka 6 Nisan 2010 tarihinde ithalatı yapılarak Alanya’ya gönderilmiştir.İçkilerin Ankara’da bulunan Birlik firmasınca da dağıtımının yapıldığı belirlenmiştir. Antalya, Mersin, Muğla ve Ankara’da İl Tarım Müdürlüklerine söz konusu içki denetimlerinin sıklaştırılması konusunda talimatı verilmiştir. Söz konusu içki olayı ile ilgili denetim ve kontroller emniyet müdürlükleri ile koordineli bir şekilde yapılmaktadır. İçkilerin analizleri bu hafta içersinde sonuçlanacak ve buna göre gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.”Mmerkezi Ankara’da olan Birlik adlı firma, Jasmin adlı şirketten ithal içki istedi. Alanya’dan gönderilen içkilerin bir kısmı, Ankara’da çeşitli noktalara dağıtıldı.Bakanlık ve Emniyet ekipleri, aralarında Ankara’nın da bulunduğu 4 ilde söz konusu içkileri bulmak için harekete geçti. İİçkilerin bir kısmının da Alanya’daki depolarda bulunduğu ve şişelere el konulduğu öğrenildi.3 Rus’un yaşamını yitirmesi sonrası Bodrum Kaymakamlığı acil bir “turizm toplantısı” düzenledi. Toplantıda, turizm sezonu öncesi kontrol mekanizmalarının ve denetimlerin arttırılmasının istendiği öğrenildi. Kaymakam Feridun Cemal Özdemir başkanlığında yapılan toplantıya Bodrum Belediye Başkanı DP’li Mehmet Kocadon, İlçe Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt ve diğer ilgililer katıldı. Kocadon yaptığı açıklamada “Bu tür sıkıntılı olayların yaşanmaması için sezonda günün 24 saati kontrollerimize devam edeceğiz” dedi.