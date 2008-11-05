Şüpheli gardiyan ve polisler hesap veriyor!

Metris Cezaevi'nde "işkence ve kötü muamele" sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Engin Çeber'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 30 infaz koruma memurunun "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.Çeber'in, Sarıyer'de polislerce gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak konulduğu Metris Cezaevi'nden kaldırıldığı hastanede ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Çeber'in ölümü konusunda soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, dün Metris Cezaevi'nde görevli yaklaşık 30 infaz koruma memurunun "şüpheli" olarakifadesini aldı.Bu kişiler dışında, bugün de Çeber'in gözaltına alındığı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 35 polis memuru, ifadelerinin alınması amacıyla savcılığa çağrıldı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na gelen polislerin "şüpheli" olarak ifadelerinin alınacağı belirtildi.Çeber'in ölümüne tepki gösteren ve kendilerini "Halk Cephesi" olarak tanıtan yaklaşık 15 kişilik bir grup, Bakırköy Adliyesi önünde çeşitli döviz ve pankartlar açarak slogan attı.Grup adına Gülseren Kandemir'in yaptığı basın açıklamasında, işkencenin son bulması ve Çeber'in ölümünde sorumluluğu olanların cezalandırılması talep edildi.Soruşturma çerçevesinde, Metris Cezaevi'nde görevli bir infaz koruma müdürü ile 5 infaz koruma memuru daha önce tutuklanmıştı.