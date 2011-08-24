-Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı SİİRT (A.A) - 24.08.2011 - Siirt'te şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Güres Caddesi'nde bir iş yerinin önünde bırakılan çantayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, yolu trafiğe kapattı. Daha sonra bomba imha ekiplerince, fünye ile patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı. Patlamanın ardından gelen ihbar üzerine polis ekipleri, çevrede araştırma yaptı. İhbarın asılsız çıkması üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.