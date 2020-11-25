Şüpheli bir araç, Almanya Başbakanlık binasına daldı

Almanya'da Başbakanlık binası girişine, şüpheli bir araç daldı.

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, şüpheli araç Almanya Başbakanı Angela Merkel'in makamının bulunduğu binaya daldı. Binaya dalan aracın üzerinde "Küreselleşme Politikalarını Durdurun" yazdığı tespit edildi. Aracın diğer tarafınlarında da "Sizi kahrolasıca çocuk ve yaşlı katilleri" yazıyordu.

Olay yerine polis ve itfaiye yönlendirildi. Herhangi bir yaralı bilgisi iletilmedi. Polis, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Ayrıntılar geliyor...