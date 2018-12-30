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Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 150 gram esrar ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi

30 Aralık 2018 15:52

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 150 gram esrar ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 1\'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Bürosu ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolunda devriye görevi sırasında, camları koyu renk filmle kapatılmış, içi görünmeyen otomobili durdurdu. Karakol bahçesine çekilen otomobilde yapılan detaylı aramada, torpidoda ve gizli bölmelerinde 150 gram esrar ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki Mehmet E. (21), Murat Y. (22) ve Tuğçe B. (20) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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