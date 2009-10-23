Süperstarı kedisi tırmaladı

Huysuzluk yaptı

Modacı Mehmet Köymen, 2009 - 2010 Sonbahar - Kış Haute Couture “Haute La Vie” adlı koleksiyonunu Sokak Hayvanlarını Yaşatma ve Koruma Derneği yararına düzenlediği bir defileyle tanıttı.Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleşen geceye, cemiyet, iş ve sanat dünyasından çok sayıda konuk katıldı. Konuklardan bazıları gecenin anlam ve önemine uygun olarak yanlarında köpeklerini de getirdi.Defilenin sonunda tüm güzelliği ve asaletiyle podyumda yer alan Ajda Pekkan giydiği cesur tasarım ile yürek hoplattı.Podyuma kendi köpeği ve kedisiyle çıkan Ajda Pekkan'ın kedisi bir ara huysuzluk yapıp ünlü sanatçının saçlarını tırmalamaya başladı. Bunun üzerine Pekkan kedisini bırakıp köpeği ile yörümeye başladı. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Pekkan, herkesin sokaktaki dostlarımız için daha duyarlı olmaya davet etti.10 yıl önce ülkesi Romanya’dan manken olmak için Türkiye’ye gelen Julia Nitu, yıllardır podyumlarda boy gösteriyor. Yıllar önce Türk vatandaşlığına geçen Nitu, boynuna yaptırdığı ay yıldızlı dövmeyle Türkiye’ye olan sevgisini gösteriyor.Objektiflere sık sık köpeği ile takılan, hatta bir dönem köpeğine pırlanta toka aldığı yazılan Süreyya Yalçın da davetliler arasındaydı. Yalçın, gece boyunca bir arkadaşının köpeğini kucağından indirmedi.