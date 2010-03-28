Süperstar Vali Güler ile dans etti

T24-

TÜRK Emniyet Teşkilatı şehitleri, Malulleri, Dul ve Yetimleri Eğitim ve Yardım Vakfı’nın (TEYEV) düzenlediği geleneksel 28’inci Polis Balosu, önceki akşam Conrad Otel’de gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Muammer Güler’in eşi Neval Güler ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın eşi Nurten Çapkın’ın himayesinde gerçekleşen gecede TEYEV Başkanı Maral Öztekin, konukları kapıda karşıladı. Geceye AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Semra Özal, Emine Özilhan, Siren Ertan-Gökhan Çarmıklı, Yılmaz Ulusoy, Suzan-Turgut Toplusoy ve Lili Garih gibi İstanul sosyetesinin ünlü isimleri katılırken gecede Enbe Orkestrası’yla Ajda Pekkan ücret almadan sahneye çıktı. Kutlama pastasının kesilmesinin ardından Vali Muammer Güler ile eşi Neval Güler piste çıkıp dans etti. Bu sırada piste gelen Ajda Pekkan, Neval Güler’den izin isteyip Vali Güler ile uzun süre dans etti. Gecenin finalinde ise TEYEV’e katkılarından dolayı Feryal Gülman, Siren Ertan Çarmıklı, Yılmaz Ulusoy, Veysel Kadayıfçı, Bahar Şer, Levent Kızıl, Ajda Pekkan, Nurten Çapkın ve Neval Güler’e plaket verildi.

Ajda Pekkan, Polis Balosu’nda pastayı İstanbul Valisi Muammer Güler, AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’la birlikte kesti.