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Süperstar Ajda Pekkan sahnede uçacak

Süperstar Ajda Pekkan, yarın akşam haftalardır hazırlandığı Turkcell Kuruçeşme Arena'daki konserinde ortalığı sallamaya hazırlanıyor

12 Temmuz 2012 10:07

Süperstar Ajda Pekkan, yarın akşam haftalardır hazırlandığı Turkcell Kuruçeşme Arena'daki konserinde ortalığı sallamaya hazırlanıyor.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un yazısı şöyle; "Madonna'nın İstanbul'daki şovundan sonra kendimizi çok ezik hissettik" diye açıklamalar yapan Pekkan; Madonna'nın şovu kadar olmasa da, bir Türk sanatçının şimdiye dek yapamadıklarını hayata geçirecek. Yurt dışından gelecek olan dansçılar ve Los Angeles'ta tasarlanan 'moda' temalı görsel ve ışık tasarımlarının eşlik edeceği Süperstar'ın en büyük sürprizi ise, sahneden yola çıkıp, alandaki tüm seyircilerin üzerinde dolaşacak olması...

Belki yurt dışındaki başka sanatçılar da seyircilerin üzerinde dolaşmış olabilir ama Pekkan'ın esin kaynağı, 73 yaşındaki dünyaca ünlü sanatçı Tina Turner. Pekkan, büyük hayranı olduğu Turner'ı, 2009'daki Avrupa Turnesi kapsamında gidip Paris'te izlemiş. İşte o konserde Turner, yarın akşam Pekkan'ın yapacağı gibi seyircilerin üzerinde dolaşmış. Konserde yanındaki arkadaşlarına bu şovu ne kadar beğendiğini söyleyen Pekkan, "Bizde bunu ancak itfaiye arabasının merdiveni ile yaparız" diye de dalgasını geçmiş! İşte Pekkan, o dönemden beri içinde ukde kalan bu sahne şovunu hayata geçirecek...


 

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