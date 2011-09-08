-Süpernova astronomları hayran bıraktı LOS ANGELES (A.A) - 08.09.2011 - ABD'de California Üniversitesi Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı, 21 milyon ışıkyılı ötede enerjisi biten yıldızın patlaması olan bir "süpernova" saptadı. Süpernovanın parlaklığı gökbilim uzmanlarını hayran bıraktı. Süpernovayı ilk saptayan Berkeley gökbilim uzmanı Peter Nugent'in verdiği bilgiye göre, 121,94 santimlik aynası olan Palomar Teleskopu süpernovayı tespit etti. Büyük Ayı Takımyıldızı içinden görülen "Çarkıfelek Gökadası"nda "PTF 11kly" katalog numarasıyla astronomi kaydında olan bu süpernovanın Dünya'ya "yakın" ve "genç" olduğunu belirten astronom Nugent, tarihte, 1572 yılında ve Ortaçağ'da 1006 yılında çıplak gözle görülebilen süpernova kayıtları bulunduğunu söyledi. Söz konusu süpernova 9-12 Eylül'de iyi dürbünler ve küçük teleskoplarla Yer'den izlenebilecek.