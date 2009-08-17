Süpermen Usain Bolt

Pekin 2008’in 3 altın madalyalı yıldız atleti Usain Bolt, Berlin’deki Dünya Atletizm Şampiyonası’ndaki 100 metre finalinde kendisine ait 9.69’luk dünya rekorunu 9.58 ile geliştirip, altının sahibi oldu



Atletizm denince akla gelen ilk isim olan Usain Bolt, kendisi için rekorların bir anlamı olmadığını bir kez daha gösterdi. Berlin’deki Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ikinci gününün son yarışı olan erkekler 100 metre finalinde 9.58 ile yeni dünya rekorunun sahibi olan Bolt, dünya şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını kazandı.



Pekin 2008’de 3 altın madalyayı, 3 dünya rekoruyla birlikte elde eden Bolt, 100 metrede 9.69’luk derecesiyle bu alanda kırılması oldukça zor gözüken bir rekora imza atmıştı. 22 yaşındaki Jamaikalı atlet, dünkü yarıştaki 9.58’lik zamanıyla birlikte adeta daha kıracağı çok rekorun olduğunu göstermiş oldu.



Bu yılki en iyi zamanı 9.79 olan Bolt, nefesleri kesen müthiş finalin ilk 30 metresinden sonra kontrolü eline aldı. Berlin Olimpiyat Stadı’nı dolduran binlerce atletizmseverin kulakları sağır eden tezahüratları arasında adeta “uçuşa geçen” Bolt’un son metrelerde skorborda bakarak, zamanını kontrol etmesi dikkatlerden kaçmadı.



Yarı finalde hatalı çıkış



Yeni bir dünya rekoru kırmayı başaran Jamaikalı atlet, yarı final mücadelesinde yaptığı hatalı çıkışla hayranlarını korkuttu. Bunu bir kez daha tekrarlaması durumunda elenecek olan Bolt, böyle bir hataya bir daha fırsat vermedi ve 9.89 koşarak, yarı finalin en hızlı ismi oldu.



Bolt’un en büyük rakibi ABD’li Tyson Gay, 9.71’lik gibi mükemmel bir dereceye imza atmasına rağmen gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı. Gay, ABD ulusal rekorunu da kırdı.

Bir diğer Jamaikalı atlet Asafa Powell ise 9:84 ile bu sezon kendisinin en iyi derecesini yaparak üçüncü oldu.



‘Rekora hazırdım’



Yeni dünya rekorunu kırdığı 100 metre finali sonrası basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Bolt, “Yarı finalden sonra kendimi çok iyi hissediyordum. Müthiş bir yarış olacağını biliyordum. Piste çıktım ve yapmam gerekeni yaptım. Final öncesi rekora hazırdım. Çok iyi bir zaman” diye konuştu.



Vatandaşı Bolt’u yarış sonrası tebrik etmek isteyen Asafa Powell ise, “Skorboardu gördüğüm zaman onu yakalamak istedim ama başaramadım” dedi.



Usain Bolt’a 100 bin dolar



100 metrede gerçekleştirdiği 9.58 saniyelik dereceyle kendisine ait 9.69 saniyelik dünya rekorunu geliştiren Usain Bolt, bu başarısının ödülünü Berlin’deki Dünya Atletizm Şampiyonası’nın sponsorlarından alacak. TDK ve Toyota firmaları organizasyon başlamadan önce her dünya rekoru kıran atlete 100 bin dolar para ödülü vereceklerini açıklamışlardı.



100 metrede dünya rekorları



1912 Donald Lippincott(ABD) 10.6 sn

1921 Charles Paddock(ABD) 10.4 sn

1930 Percy Williams(Kanada) 10.3 sn

1936 Jesse Owens(ABD) 10.2 sn

1956 Willie Williams(ABD) 10.1 sn

1960 Armin Hary(Batı Almanya) 10.0 sn

1968 Jim Hines(ABD) 9.95 sn

1983 Calvin Smith(ABD) 9.93 sn

1988 Carl Lewis(ABD) 9.92 sn

1991 Leroy Burrell(ABD) 9.90 sn

1991 Carl Lewis(ABD) 9.86 sn

1994 Leroy Burrell(ABD) 9.85 sn

1996 Donovan Bailey(Kanada) 9.84 sn

1999 Maurice Greene(ABD) 9.79 sn

2005 Asafa Powell(Jamaika) 9.77 sn

2008 Usain Bolt(Jamaika) 9.72 sn

2008 Usain Bolt(Jamaika) 9.69 sn

2009 Usain Bolt(Jamaika) 9.58 sn