'Süpermen 2 pistlerde'

200 metrede eski dünya rekortmeni Michael Johnson, çok uzun yıllar kırılmasını beklemediği rekorunun, Usain Bolt tarafından tarihe gömülmesinin şaşkınlığı içinde... Johnson, Jamaikalı atleti, 'Superman-2' olarak nitelendirdi.

Michael Johnson 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 19:32 ile 200 metre dünya rekoru kırdığında, en az 30 yıl kimsenin daha iyi bir derece yapamayacağını iddia ediyordu.Ancak Pekin'in parlayan yıldızı Usain Bolt, 12 yıl sonra 'kırılamaz' denilen rekoru kırdı. Johnson, 200 metreyi 19:30 ile koşan Bolt için, 'superman-2' tanımlaması yaparken, "Nasıl çıktığını gördüğümde gözlerime inanamadım. 100 metre yarışından çok daha iyi bir çıkış yaptı. 1.96 boyundaki bir atletten aslında bu kadar hızlı bir çıkış yapmasını bekleyemezsiniz. Bu Bolt'un en sevdiği dal. Buraya benim rekorumu kırmak amacıyla gelmişti. Altın kazanacağını zaten biliyordu. Nitekim yarışa baktığınızda olimpiyat şampiyonluğu için değil, tüm enerjisini kullanarak rekor için koştu" dedi.Johnson, Bolt'un 400 metrede yarışmaması içinde hiçbir engel görmüyor. Amerikalı efsanevi sprinter, Jamaikalı atletin bu mesafede de başarılı olacağına inanıyor.Johnson buna karşın Bolt'un 400 metrede dünya rekoru kırmasının çok kolay olmadığını savunarak, "Bolt'un 400 metreye geçmemesi için bir neden göremiyorum. Eminim bu mesafede de çok başarılı olacaktır. Ancak bana ait rekoru kırması çok da kolay değil. Görüşüme göre, Bolt tüm dikkatini yeniden 100 metreye verecek. Çünkü rekoru daha da geliştirebileceğini biliyor. Eğer Pekin'den daha iyi bir çıkış yapabilirse rekoru 9.60'ların altına kadar çekebilir" diye konuştu.Usain Bolt, AFP'ye yaptığı açıklamada, 100 metrede kendisini çok zorlamamasına karşın dünkü yarışta daha hırslı gözükmesini, 200 metrenin kendisi için daha önemli olmasına bağladı.200 metrede dünya rekorunu 19.30 saniyelik derecesiyle kıran Bolt, ''Tüm yıl 200 metrenin benim için 100 metreden önemli olduğunu tekrarladım. 200 metre rekorunu kırmak hayalimdi. 200 metre, 15 yaşından beri benim yarışım. Bu mesafede defalarca koştum. Bu yarışın kalbimde ayrı bir yeri var'' dedi.200 metrede yeniden dünya rekoru kırabileceğini belirten Bolt, sıkı çalışmayı sürdürmesi durumunda herşeyin mümkün olduğunu kaydetti. ''100 metre ve 200 metrede dünya rekoru kırmak hem benim hem Jamaika için büyük başarı. Jamaika Başbakanı beni telefonla aradı ve Jamaika'da herkesin sokaklara döküldüğünü söyledi. Bu beni çok mutlu etti'' diye konuşan Bolt, 4x100 metrede de altın madalya kazanmayı umut ettiğini söyledi.200 metrede dünya rekorunun eski sahibi ABD'li ünlü atlet Michael Johnson ile karşılaştırılmasıyla ilgili bir soruya Bolt, ''Ben kendimi kimseyle kıyaslamıyorum. Michael Johnson, büyük bir sporcu, ancak ben benim'' yanıtını verdi.