Süpermarkette 13 bin lirasını kaybeden müşteri bulundu

Antalya Muratpaşa'nın Lara bölgesindeki zincir bir süpermarketin şubesinde, yaklaşık 13 bin lira parasını düşüren Cemal Gürbüz, polis merkezine giderek parasını aldı

Marketin şarküteri reyonunu düzenleyen reyon görevlisi Mehmet Paşalıoğlu, şarküteri dolabının hemen bitişiğinde yerdeki zarfı fark etti. Paşalıoğlu, zarfta 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar olduğunu görünce market güvenlik görevlilerine ve yönetici Fikret Öztunç'a bilgi verdi. Öztunç, güvenlik görevlisiyle birlikte parayı saydı. Yaklaşık 13 bin TL bulunan zarfın sahibini bulmak için kamera görüntülerini inceleyen çalışanlar bir sonuç alamadı. Para dolu zarf, sahibinin bulunması için tutanak karşılığı polise teslim edildi.