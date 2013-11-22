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Dünya

Letonya'da süpermarketin çatısı çöktü: 45 kişi hayatını kaybetti

Letonya'nın başkenti Riga'da bir süpermarketin çatısı çöktü; 45 kişi öldü, çok sayıda kişinin ise enkaz altında olduğu düşünülüyor

22 Kasım 2013 12:41

Kuzey Avrupa ülkelerinden Letonya'da bir süpermarketin çatısının çökmesi sonucu 45 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Çatısı iki defa çöken süpermarketin enkazının altında kalanlar olduğu düşünülüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Letonya'nın başkenti Riga'da 2011 yılında inşa edilen bir süpermarketin çatısı çöktü. Olay, markette çok sayıda müşterinin olduğu akşam saatlerinde meydana geldi ve 45 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altından cesetler çıkarılmaya devam edilirken yaralı sayısının da 35 olduğu belirtiliyor.

Ölenlerden üçünün, kurtarma çalışmaları sırasında çatının bir bölümünün daha çökmesi sonucu hayatını kaybeden itfaiye erleri olduğu belirtiliyor. Çatının neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor. Fakat Letonya medyasında yer alan haberlere göre çim kaplı çatıya bahçe inşa ediliyordu.

Kurtarma ekipleri, iş makinaları ve vinçlerle enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Çalışmalara 60'dan fazla asker de katılıyor.

 

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