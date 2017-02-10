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Ekonomi

Süpermarket devi satıldı

"Kipa'nın 20 kentteki 26 AVM'si de Migros olacak"

10 Şubat 2017 10:54

Kipa hisselerinin yüzde 95,5'nin Tesco Overseas Investments Limited'den Migros Ticaret AŞ'ye devri işlemi, Rekabet Kurumu tarafından onaylandı.

DHA'nın haberine göre, Migros'tan yapılan açıklamada, 21 Haziran 2016'da hisse devrine ilişkin yasal izinler için Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruya, kurumun bugün tarihli yazısıyla onay çıktığı duyuruldu.

Onayla hisse devri sürecinin başladığı belirtilen açıklamada, Migros'un hisse devriyle ağırlıklı olarak Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde hizmet veren Kipa'nın, 48 hipermarket, 48 süpermarket ve 72 express mağazası ile birlikte yaklaşık 320 bin metrekare net satış alanını bünyesine dahil etmiş olacağı ifade edildi.

Kipa'nın 20 kentteki 26 AVM'sinin de Migros’un olacağı kaydedilen açıklamada, devir süreciyle ilgili gerekli işlemlerin hızla tamamlanarak, hisse devrinin 1 Mart 2017'de gerçekleşmesinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Tort, "Kipa satın alma yatırımımızı, perakendenin geleceğine olan inancımızın peşinden giderek gerçekleştiriyoruz. Uluslararası arenada önemli bir marka olan Tesco’nun, Kipa’ya kattığı zenginlik, başarılı Kipa çalışanları ve Kipa'nın perakende hizmeti, Migros satın almasının ardından daha da güçlenecek. Hep birlikte çıtayı yukarı taşıyarak Migros'un perakende sektöründeki öncülüğünü zenginleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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