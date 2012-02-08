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Spor

Süper Lig'de 26. hafta programı İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2012 14:01

-Süper Lig'de 26. hafta programı İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın perdesi yarın oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçıyla açılacak. Süper Lig'de 26. haftanın programı şöyle: Yarın: 18.00 Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül) 10 Şubat Cuma: 20.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Hüseyin Avni Aker) 11 Şubat Cumartesi: 16.00 Gençlerbirliği-Mersin İdmanyurdu (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom Arena)  12 Şubat Pazar: 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) 13.00 Orduspor-Medical Park Antalyaspor (Ordu 19 Eylül) 16.00 Samsunspor-Eskişehirspor (Samsun 19 Mayıs) 16.00 Manisaspor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs) 19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Necmettin Şeyhoğlu)

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