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Spor

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2012 15:38

-Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamayana göre, Süper Lig'de 26. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar: Yarın: /* 18.00 Sivasspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır 10 Şubat Cuma: 20.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Mustafa Kamil Abitoğlu 11 Şubat Cumartesi: 16.00 Gençlerbirliği-Mersin İdmanyurdu: İlker Meral 19.00 Galatasaray-Kayserispor: Özgür Yankaya 12 Şubat Pazar: 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ankaragücü: Çağatay Şahan 13.00 Orduspor-Medical Park Antalyaspor: Tolga Özkalfa 16.00 Samsunspor-Eskişehirspor: Hüseyin Göçek 16.00 Manisaspor-Bursaspor: Kuddusi Müftüoğlu 19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus */

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