Süper yetenek asfaltçı Kepenek'in maaşı 750 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSFALT’a 4 milyon Euro’luk danışmanlık hizmeti veren Eurasfalt’ın sahibi Serdar Kepenek'in, CHP adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının gazetelerde yer aldığı gün, ilk uçakla Frankfurt’a gittiği ortya çıktı.



24 Ocak’ta Atatürk Havalimanı’ndan evinin olduğu Hamburg’a uçan Kepenek 7 Şubat günü İstanbul’a döndü. Kepenek, 20 Mart’ta Hürriyet Gazetesi’nde "Asfalt Şirketiyle Büyük Vurgun" başlığıyla çıkan haberin ardından bu kez Frankfurt’a gitti.



Ortaköy’deki dubleks daire



Kepenek, Ortaköy Şıracı Sokak Venüs Apartmanı’nın 4 No’lu dairesindeki dubleks evini satın aldıktan sonra belediyeye 17 Ekim 2007’de beyan etti. Yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki daire için 2008’deki rayiç bedel 98 bin 782 liraydı. Kepenek’in evinin bu yılki rayiç bedeli ise 104 bin 709 lira 77 kuruş. Kepenek’in bu bedel üzerinden 209 lira emlak vergisi ödemesi gerekiyor. Geniş bir terası bulunan ev Kızkulesi, Ayasofya ve Üsküdar’ı da içine alan İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi bağlantısını kuşbakışı görüyor. Çevredeki emlakçılar evin daha önce Sudi Özkan’a ya da gelini Elif Özkan’a ait olduğunu söylüyorlar.



Son maaşı 750 lira



Serdar Kepenek’in sigorta kaydı 11 Ağustos 1987’de başlıyor. Bu dönemdeki 20 günlük çalışmasının ardından Kepenek, 28 Temmuz 2006’da kendi şirketi GRC’den Genel Müdür olarak 3 bin 400 lira maaşla sigorta kayıtlarına geçiyor. Kepenek’in maaşı Mart 2007’de 600 liraya iniyor. Temmuz 2008’de 16 gün üzerinden 352, Ağustos 2008’de 15 gün üzerinden 350 lira maaş alan Kepenek, Ağustos 2008’den itibaren 700 lira maaşla SSK ödemesi yapıyor. Kayıtlardaki son ödeme ise Ocak 2009’a ait. Kendisine 50 lira zam yapan Kepenek’in son maaşı 750 lira. Kepenek’in toplam 925 iş gününde, toplam kazancı 38 bin 902 lira 98 kuruş.