T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Süper talihli emekli çıktı

Süper Loto’dan 11 milyon YTL’lik ikramiyeyi kazanan talihlinin İstanbul’da yaşayan bir işçi emeklisi olduğu açıklandı.

21 Ekim 2008 03:00

Süper Loto’dan 11 milyon YTL’lik ikramiyeyi kazanan ve kuponunu Antalya’nın Kemer ilçesinde yatıran talihlinin İstanbul’da yaşayan bir işçi emeklisi olduğu açıklandı.

Günlerdir ortaya çıkmayan talihli, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Süper Loto şans oyununda 52. hafta çekilişinde 11 miyon 297 bin 123 YTL’lik büyük ikramiyenin çekini dün Garanti Bankası Ankara Şube Müdürü Orhan Kıcıman aracılığıyla aldı.

Talihlinin ikramiye çekini, Milli Piyango Genel Müdür Vekili İsmail Yıldırım’dan alan Kıcıman, ikramiye sahibinin İstanbul’da yaşayan 50’li yaşlarda işçi emeklisi olduğunu, Süper Loto kuponunu seyahata için gittiği Kemer’de yatırdığını söyledi.

İsmini açıklamadığı talihlinin evli olduğunu aktaran Kıcıman, "İlk kez bir ikramiye çıkıyormuş ama çok sakindi. Parayı nasıl değerlendireceğine sonra karar vereceğini söyledi. Faizi konusunda herhangi bir hesaplama yapmadık ama günlük faizi ortalama 5 bin YTL olabilir" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24