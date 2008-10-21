Süper talihli emekli çıktı

Süper Loto’dan 11 milyon YTL’lik ikramiyeyi kazanan ve kuponunu Antalya’nın Kemer ilçesinde yatıran talihlinin İstanbul’da yaşayan bir işçi emeklisi olduğu açıklandı.



Günlerdir ortaya çıkmayan talihli, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Süper Loto şans oyununda 52. hafta çekilişinde 11 miyon 297 bin 123 YTL’lik büyük ikramiyenin çekini dün Garanti Bankası Ankara Şube Müdürü Orhan Kıcıman aracılığıyla aldı.



Talihlinin ikramiye çekini, Milli Piyango Genel Müdür Vekili İsmail Yıldırım’dan alan Kıcıman, ikramiye sahibinin İstanbul’da yaşayan 50’li yaşlarda işçi emeklisi olduğunu, Süper Loto kuponunu seyahata için gittiği Kemer’de yatırdığını söyledi.



İsmini açıklamadığı talihlinin evli olduğunu aktaran Kıcıman, "İlk kez bir ikramiye çıkıyormuş ama çok sakindi. Parayı nasıl değerlendireceğine sonra karar vereceğini söyledi. Faizi konusunda herhangi bir hesaplama yapmadık ama günlük faizi ortalama 5 bin YTL olabilir" dedi.

