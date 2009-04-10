Süper Savcı'ya ağır suçlama

İzmir Barosuna kayıtlı avukatlardan Ahmet Salih Gürsoy, İzmir'de 3 Nisan'da trafik kazasına karışan, içinde özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün de bulunduğu otomobilin akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yargılanan kişilere ait olduğunu ileri sürerek, Gök hakkında suç duyurusunda bulundu.



Murat Gök'ün talimatıyla yürütülen Çeşme'deki "Kumsal operasyonu" çerçevesinde tutuklanan ve 28 Mart'taki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan avukat Ahmet Salih Gürsoy, yaptığı açıklamada, Murat Gök'ün makam aracı olarak kullandığı 35 UV 687 plakalı 2007 Focus Collection Sedan model Ford marka otomobilin İzmir'deki bir firmanın üzerine kayıtlı olduğunu söyledi.



Söz konusu firmanın, akaryakıt kaçakçılığı iddiasıyla İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Mehmet Uzun, Şehmuz Gülbeyaz ve Murat Gülbeyaz'a ait olduğunu savunan Gürsoy, İzmir Cumhuriyet Savcılığına konunun araştırılması için suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.



Gök'ün 1,5 aydır makam otomobili olarak bu aracı kullandığını öne süren Gürsoy, "Murat Gök'ün İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonuyla gözaltına alınmış ve hakkında dava açılmış bir kişinin otomobilinin içinde ne işi var? Bu otomobili nasıl makam otomobili olarak kullanır? Belgesiz konuşmuyoruz. Belgelerimizi Başsavcılığımıza sunduk. Bu ilişkiler araştırılmalıdır" diye konuştu.



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Emin Özler, yaptığı açıklamada, "İddia bugün elime ulaştı. Bu bir inceleme konusu olacak" dedi.



Gök: Bu dönemde spekülasyonlar normal



Murat Gök ise bu dönemde kendisine yönelik spekülasyonların ortaya atılmasının normal olduğunu kaydederek, "Bir süre önce bir otomobil aldım. Ancak henüz ruhsatını işletmemiştim. Bu dönemde hemen her yerden böyle iddiaların gündeme gelmesi normal" şeklinde konuştu.



Gürsoy, “Kumsal Operasyonu”nda gözaltına alınmıştı



Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla Çeşme'deki "beach club" ve plaj ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla "Kumsal" adıyla düzenlenen operasyonda, aralarında Ahmet Salih Gürsoy'un da bulunduğu 2'si avukat 41 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 25'i tutuklanırken, diğer zanlıların tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.



İddianamede Ahmet Salih Gürsoy'un, organize suç örgütünün ele geçirdiği bazı senetleri icra yoluyla tahsil etmeye çalıştığı, elindeki bazı senetleri de örgüt üyelerine tahsil ettirdiği ileri sürülmüştü.



Gürsoy, iddiaları reddederek, İzmir'de hakimler ve avukatlara yönelik bir oyunun oynandığını, kendisinin de bu oyunun kurbanlarından biri olduğunu savunmuştu.



Avukat Gürsoy, tutuklu yargılanan diğer sanıklarla ilk duruşmada tahliye edilmişti.



Kaza 3 Nisan’da olmuştu



İzmir'de çeşitli operasyonlarla ismini duyuran özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün içinde bulunduğu ve Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Ahmet Sarıçiçek'in kullandığı 35 UV 687 plakalı otomobil ile Nuri Kavur yönetimindeki 35 UES 51 plakalı otomobil 3 Nisan’da Narlıdere ilçesi otoban gişeleri yakınında çarpışmıştı.



Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, polis memurları Ahmet Sarıçiçek ve Bülent Tavan ile diğer araçta bulunan Ebru Tülümer yaralanmıştı.



Cumhuriyet Başsavcılığının 7 Nisan’daki talimatıyla Murat Gök'ün 8. ve 10. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmalara çıkması istenmiş, Gök, 20 günlük rapor almıştı.

