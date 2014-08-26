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'Super' Mario Balotelli resmen Liverpool'da

Balotelli: Çok mutluyum. Liverpool İngiltere'nin en iyi takımı, futbol burada çok iyi

26 Ağustos 2014 00:06

Daha önce Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Mario Balotelli yeniden Ada'ya döndü. Geçtiğimiz sezon Milan'da oynayan İtalyan yıldız, Liverpool ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibi, Mario Balotelli'yle anlaşmaya vardığını resmi internet sitesinden duyurdu. Transferden sonra açıklamalar yapan İtalyan yıldız, "Çok mutluyum. Liverpool İngiltere'nin en iyi takımı, futbol burada çok iyi" dedi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, daha önce Premier Lig'de Manchester City forması giyen Balotelli, geçen sezon Milan'da 41 maçta 18 gol kaydetmişti. İtalyan futbolcu transfer açıklanmadan hemen önce yapılan Liverpool idmanına katılmayı da ihmal etmedi.

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