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Yaşam

'Süper madde'ye Nobel fizik ödülü

Nobel Fizik Ödülü, Manchester Üniversitesi'nde görevli Geim ve Novoselov'a verildi.

05 Ekim 2010 03:00

T24 - Nobel Fizik Ödülü, Manchester Üniversitesi'nde görevli Geim ve Novoselov'a verildi.
 

Nobel fizik ödülü, Hollandalı Andre Geim ve Rus kökenli İngiliz vatandaşı Konstantin Novoselov'a verildi.


İkisi de Manchester Üniversitesi'nde çalışan bilimciler, üstün özelliklere sahip 'grafen' adlı materyal üzerine yaptıkları araştırmalardan ötürü ödüle layık görüldü.


'Grafen' sadece bir atom genişliğinde karbon tabakadan oluşuyor. Saydam olan tabaka, elektrik ve ısıyı yüksek düzeyde iletiyor. Maddenin, daha verimli ve hafif saydam dokunmatik ekranlar, aydınlatma panelleri ve güneş enerjisi hücreleri geliştirilmesinde kullanılabileceği belirtiliyor.


Ödülü aldığını duyan Dr. Geim, "Nobel almayı beklemiyordum. Bu günlük planlarımda bir değişiklik yaratmayacak. Çalışmalarımız eskisi gibi sürecek." dedi.


Geim ve Novoselov, 1 milyon Euro'luk parasal ödülün de sahibi oldu.



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