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Yaşam

Süper Loto'ya devir sınırı

Milli Piyango İdaresi, 12. haftada rekora koşan Süper Loto'da devir sayısına 9 hafta sınırı getirmek için çalışma başlattı

01 Mart 2009 02:00

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto'da devir sayısına sınır getirmeyi düşünüyor. 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 11 haftalık devir sonrasında büyük ikramiyenin 30 milyon lirayı aşması beklenen Süper Loto'da devre, sınır getirmeye hazırlanıyor.

Halen sınırsız devir uygulanan ve büyük ikramiyenin 6 bilenin çıktığı haftaya kadar devredildiği Süper Loto'da Sayısal Loto'ya benzer bir uygulamaya geçilecek.

Bu çerçevede yeni oyun planına göre, Süper Loto'da büyük ikramiye en fazla 8 hafta devredecek. Takip eden haftada da 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye 9. haftada 5 bilenler arasında paylaştırılacak.

Sayısal Loto'da da 4. hafta'da 6 numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa bu grubun ikramiyesi önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte 5 numarayı, bunun da olmaması halinde 4 numarayı bilenler arasında dağıtılıyor.

"Amaç daha çok kişinin ikramiye kazanması"

Bu arada MPİ Genel Müdürlüğünden bir üst düzey yetkili, Süper Loto oyun planındaki değişiklik ile sınırsız devir uygulamasına son vermeyi düşündüklerini belirtti.

Mevcut sistemde 6 rakamının tutturulmasının zorluğu nedeniyle Süper Loto'da büyük ikramiyenin son çekilişlerde yaşandığı gibi haftalarca devredebildiğine işaret eden yetkili, şunları söyledi:

"Bu konuda vatandaşın tepkisini, kamuoyundaki hassasiyeti gözlüyoruz. Bu tepkileri dikkate alarak Süper Loto oyun planında değişiklik üzerinde duruyoruz. Bu şekilde sınırsız deviri kaldırabiliriz. Bunun yerine 8 devirden sonra yine 6 bilen çıkmazsa büyük ikramiyeyi 5 bilenler arasında dağıtmayı düşünüyoruz. Böylece çok daha fazla kişiye ikramiye kazandırabiliriz."

6 tutturulana kadar devir bulunuyor

1'den 54'e kadar sayı dizilerinin bulunduğu Süper Loto'da büyük ikramiye kazanabilmek için bir kolonda, çekilişte belirlenen 6 sayının tutturulması gerekiyor.

Kazanma ihtimalinin yaklaşık 26 milyon kolonda 1 olduğu bu şans oyununda, yapılan çekilişte 6 numarayı tutturamayan olursa, büyük ikramiye, bir sonraki haftaya devrediyor. Mevcut oyun planında, Süper Loto'da, Sayısal Loto'dan farklı olarak, devir sayısında herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

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