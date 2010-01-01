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Yaşam

Süper Loto'da6 bilen çıkmadı

01 Ocak 2010 01:38

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

115. Hafta'nın kazandıran numaraları; 10, 11, 18, 42, 46 ve 49 olarak belirlendi.

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 42 bin 314 lira 18 kuruş haftaya devredildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 101 kişi 4 bin 930 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 5 bin 399 kişi 99 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 122 bin 170 kişi de 7 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte, 8 milyon 957 bin 88 lira 88 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 297 bin 732 lira 38 kuruş, Kdv olarak 1 milyon 520 bin 238 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 851 bin 12 lira aktarılacak.  

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