Süper Loto'da büyük ikramiye 18 milyon lira

T24 - Bu akşam çekilecek olan Süper Loto (6/54) çıldırtan ikramiyeye doğru koşuyor. İkramiye 18 milyon lira. Bütün tahminleri, yazdığı 10 ciltlik bir ansiklopedide toplayan Erol Adıgüzel’den tüyolar: “Genelde 4 çift, 2 tek rakam çıkıyor. Çift rakamları daha fazla oynayın”



Süper Loto (6/54) çıldırtan ikramiyeye doğru koşuyor. Bu hafta 18 Milyon TL’ye ulaşması beklenen ikramiye, 2011’e milyoner olarak girmek isteyen bir çok vatandaşın da rüyasını süslüyor. Loto bayilerine milyoner olma umuduyla koşan vatandaşlar genelde rakamları içlerinden geldiği gibi yazıyor. Bazen de kuponları istatistiklere göre en çok çıkan rakamlara göre dolduruyorlar. Ağrılı Erol Özdemir ise loto mevzusuna kafayı fazla takanlardan. Özdemir 8 yıl boyunca tek tek yazarak dolduduğu ve Sayısal Loto’nun bütün ihtimallerini içeren 10 ciltlik bir loto ansiklopedisinin sahibi. Deyim yerindeyse lotonun kitabını yazan adam. İşte Ağrılı işsiz loto profesörü Erol Özdemir’den milyoner olma umuduyla bayilere koşan vatandaşlara son gün için loto tüyoları. “46 rakamlı Sayısal Loto’yu tutturmak için 14 milyon kolon oynamak gerekiyor. Ancak 5 rakam fazla olan Süper Loto’yu kesin tutturmak için 26 milyon kolon yazılmak zorunda. Yani 5 rakamın fazla olması kesin tahmini 12 milyon kolon arttırıyor. Tabi iki ya da daha fazla rakamın banko olması halinde 2 bin liraya bile 6 rakamı bulmak mümkün.”



“Loto çekilişlerinde 3 rakama kadar ardışık sayılar çıkabiliyor. Ancak 4’ün üzerinde birbirini takip eden ardışık sayılar çıkmıyor. Çıksa da bu çok azdır. Onun için vatandaşlarımız 4’ten fazla ardışık sayıya oynamasınlar. Loto sonuçlarına göre genelde çift rakamlar daha çok çıkıyor. Hatta genelde 4 çift 2 tek rakama çok rastlanıyor. Onun için kuponlar doldurulurken çift rakamlar daha çok tercih edilmeli. Ayrıca 1’den 20’ye kadar en küçük 2 rakam çok sık çıkıyor. Bayilere gidenler kuponlarında oynayacakları kolonlara 1 ile 20 arasında bulunan en az iki rakamı mutlaka yazsınlar.”



“Hedefim Ankara gibi büyük bir şehirde bir loto bayisi açarak vatandaşları defterlerimden faydalandırmak. Çünkü defterlerime göre oynayan vatandaşların kazanma ihtimalleri daha yüksek. Eğer bu olmazsa 8 yıl çalışarak hazırladığım bu 10 ciltlik eseri açık arttırmada satmayı düşünüyorum. Bir işadamı beni aradı. 20 bin liraya defterimi satın almak istediğini ve bana iş vereceğini söyledi. Ancak satmadım.”



