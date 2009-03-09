Süper Loto'da 6 tutturmanın yolu

Kupon doldurmak zor

Personeliniz ve 4 gün 24 saat çalışır, 63 adet de ’Süper Loto’ işlem makinesi bulursanız ’6 şanslı rakamı’ garantilediniz demek.Vatan’ın haberine göre; Türkiye’yi yaklaşık 50 milyon lira ikramiyesi ile ’Süper Loto’çılgınlığı sardı. İşte bu baş döndüren ikramiye, Türkiye’deki milyonlarca kişiye ’ya bana çıkarsa’hayalleri gördürüyor. Peki milyoner olmak için kurulan hayaller çok mu uzak? İşte bu soruların cevabı matematiğin alanına giriyor.İhtimaller hesabı yapıldığında Süper Loto’da şanslı 6 rakamı bulmak için toplam 25 milyon 827 bin 165 kolon oynamak gerekiyor. Bir kolon 1 lira olduğuna göre toplam 25 milyon 827 bin 165’lik; bütçe gerekiyor.Ama burada ufak bir detay ön plana çıkıyor. Bu kadar masraf yaptıktan sonra yatırdığınız parayı bile kurtaramayabilirsiniz. 34 milyon 150 bin bu haftaya devretti ve ikramiyenin yaklaşık 50 milyon olacağı tahmin ediliyor. 26 milyon harcayıp 50 milyon kazanmak mantıklı. Ama eğer iki kişi bilirse maliyeti kurtaramıyorsunuz. Çünkü 50 milyon ikiye bölünecek ve siz 25 milyon lira alacaksınız. Bu durumda bile 1 milyon lira zarardasınız.Diyelim ki; 26 milyon bütçeniz var ve 50 milyon lira kazanmak ve paranızı ikiye katlamak istiyorsunuz. Süper Loto’da 6 kolon bulunuyor. Bu noktada toplam 4 milyon 304 bin 528 kupona ihtiyacımız olacak.Hızlı bir işaretleme ile bir kolon yaklaşık 15 saniyede doldurulabiliyor. Bir kuponda 6 kolon olduğuna göre bir kupon da yaklaşık 1.5 dakikada doldurulabilir. Büyük ikramiyeyi bulmak için 4 milyon 304 bin 528 kupon doldurmak zorunda olduğumuzdan bu da yaklaşık 6 milyon 456 bin 792 dakikaya ihtiyacımız olduğunu ortaya çıkartır. Bu da 107 bin 613 saat ve yaklaşık 4 bin 484 güne denk gelir.Oysa çekiliş bu perşembe yapılacak. İşte bu noktada ortaya dev kadro ihtiyacı çıkıyor. Pazartesi gününden itibaren perşembe gününe kadar kupon doldurma işlemi yapmayı planlarsak önümüzde 3 gün var demektir. Buna göre 1.5 dakikada bir kupon doldurmak için yaklaşık iki bin 242 kişiye ihtiyaç var. Bu ekip ise vardiyeli çalışacak. Ekibin yarısı 12 saat, yarısı da 12 saat olmak üzere. İşte bu şartlar altında perşembe gününe bütün kolonlar yetiştirilmiş olur.Süper Loto bayinin 24 saat aralıksız çalıştığını varsayalım. 5 saniyede bir kupon işlendiğini düşünürsek 24 saatte 17 bin 280 kupon girilebilir. Oysa bizim elimizde 4 milyon 304 bin 528 kupon bulunuyor. Bu da yaklaşık 63 makine 24 saat aralıksız çalışırsa bu kuponların sisteme gireceğini gösterir.