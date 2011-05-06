-SÜPER LOTO'DA 6 BİLEN ÇIKMADI ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 185'inci haftanın kazandıran numaraları 15, 18, 20, 28, 41 ve 49 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 2 milyon 136 bin 324 lira 15 kuruş haftaya devretti. 5 bilen 54 kişi 6 bin 483 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 626 kişi 104 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 82 bin 366 kişi de 7 lira 85'er kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 511 bin 544 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 500 bin 241 lira 15 kuruş, KDV olarak 993 bin 582 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 555 bin 644 lira 87 kuruş aktarılacak.